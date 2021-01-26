Южно-Сахалинск, , 05:49 — REGNUM Проходящий лечение от COVID-19 житель Парамушира скончался в Петропавловске-Камчатском. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Читайте также: Путин: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется

Мужчина 1969 года, у которого было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, имел сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. За весь период пандемии в островном регионе зарегистрировано 25 смертельных случаев от COVID-19.

За последние сутки на Сахалине выявили 120 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 117). Всего инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 19 191 человека.

Ещё 63 жителя Сахалина справились с болезнью и были выписаны. За весь период пандемии больничные листы закрыты в связи с выздоровлением у 16 189 пациентов. Ещё 2977 носителей коронавируса проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Об этом 25 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, проходящей в режиме видеоконференции.