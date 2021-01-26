Лондон, , 05:36 — REGNUM Коалицию по адаптации к изменению климата в мире создали власти Великобритании в качестве одной из мер по защите окружающей среды, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 25 января на Саммите по климатической адаптации, сообщает его пресс-служба.

Глава правительства королевства напомнил о стихийных бедствиях, обрушившихся на Бангладеш, Австралию и американский штат Калифорния. Джонсон отметил, что мир должен приспособиться к климатическим изменениям.

При этом премьер-министр подчеркнул, что этот процесс необходимо ускорить, поскольку в будущем подобная адаптация может иметь огромные издержки. В коалицию, помимо Великобритании, вошли Нидерланды, Египет, Малави, Бангладеш, Сент-Люсия и ООН

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 19 февраля США официально вернутся к исполнению обязательств по Парижскому соглашению по климату. Решение о восстановлении этого статуса принял новый американский президент Джо Байден.

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