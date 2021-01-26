Магадан, Магаданская область, , 05:53 — REGNUM На встреча со студентами 25 января губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал, что заброшенный недострой корпуса политехникума будет достроен в 2023 году.

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Одна из студенток политехникума пожаловалась, что нынешнее здание политеха очень маленькое, нет спортзала, лабораторий и мастерских. Между тем рядом 30 лет стоит недостроенный корпус политехникума.

«Мы выделили деньги на проектирование. Достраиваться корпус будет в соответствии с проектно-сметной документацией. Основные работы пройдут в 2022−23 годах. Если в 2022 году или в конце 2021-го строить его начнём, в 2023 году точно закончим», — цитирует Носова «Магаданская правда».

Магаданский политехникум начали строить в 1993 году, потом заморозили.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте недостроенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге планируют организовать парковку.