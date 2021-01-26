Нью-Йорк, США, , 05:21 — REGNUM Объемы производства вакцин от коронавирусной инфекции необходимо увеличить для расширения доступности таких препаратов в мире. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш 25 января в ходе выступления на Давосском экономическом форуме.

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Он отметил, что вакцины необходимо считать глобальным общественным благом. В связи с этим, по словам Гутерриша, препараты необходимо финансировать, используя в полной мере механизм COVAX.

Генсек также высказал мнение, что производство самой крупной в истории партии вакцин поможет дать импульс мировой экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Кроме того, он призвал развитые страны позаботится о вакцинации в бедных государствах. Гутерриш добавил, что в противном случае страны, получившие вакцины, не смогут находиться в безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Антониу Гутерриш призвал страны взять на себя обязательство делиться лишними вакцинами с другими государствами.

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