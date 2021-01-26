Москва, , 05:20 — REGNUM Во вторник, 26 января, в Москве будет облачно, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), местами гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 января в Москве облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, местами сильная. Температура воздуха — −1… +1 °C.

Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −2… +3 °C днём и −3… +2 °C ночью.

В среду, 27 января, днём в столице ожидается −1… +1 °C. По области −3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C. Небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание до −2…−7 °С в столице России ожидается в ближайшие выходные.

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