Биробиджан, , 05:11 — REGNUM В Еврейской автономной области с пятницы 22 января скончались от COVID-19 ещё пять человек. Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 103, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На утро 26 января в области выявили 4104 случая заражения коронавирусом. Число инфицированных SARS-CoV-2 с 22 января увеличилось на 60. За весь период пандемии медики закрыли больничные листы в связи с выздоровлением 3652 жителям ЕАО. Ещё 29 пациентов лечатся от COVID-19 в госпиталях. На дому лечение проходят 320 носителей коронавируса.

Коечный фонда в стационарах занят на 12,26%.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентам, которые переносят заболевание COVID-19 в бессимптомной форме, не следует опасаться вакцины от коронавируса — она не причинит никакого вреда. Об этом 25 января заявил академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян в интервью «Известиям».