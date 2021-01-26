Новосибирск, , 04:54 — REGNUM В Новосибирске с 27 января ожидается повышение температуры воздуха до −3…−5°С, снегопад. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что утром 25 января температура воздуха в Новосибирске составила — 39 °C, местами она опустилась до — 40 °C.

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В мэрии города отмечают, что в связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований. Руководителей управляющих организаций попросили срочно принять меры по очистке их от снега и льда.

Так, сегодня, 26 января, температура ночью в городе составила −34…−36°С, местами до — 41 °C, днём ожидается −25…−27°С.

В среду, 27 января, ночью прогнозируется −29…−31°С с повышением к утру до — 18.-20°С, днём −3…−5°С, ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, снег.

28 января ночью будет −7…−9°С, днём −5…−7°С, ветер юго-западный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с, местами умеренный снег.