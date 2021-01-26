Абакан, , 04:35 — REGNUM В Хакасии система 112 введена в постоянную эксплуатацию, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Три года служба экстренных вызовов 112 в Хакасии работала в опытном режиме, показав за это время высокую востребованность среди населения.

Разработка и проектирование системы 112 в республике стартовали в 2014 году. Масштабное внедрение проекта началось с 2016 года. С июня 2017 года система 112 заработала в тестовом режиме в Абакане, к концу 2017 года — по всей Хакасии.

Специалисты службы за более чем три года приняли свыше 820 тыс. звонков от жителей республики. Чаще всего были запросы на вызов скорой помощи и полиции.

По данным управления, больше половины звонков оказались ложными. К таковым относятся и «нецелевые» обращения: жители региона пытались узнать расписание автобуса, прогноз погоды, сообщали о потере банковской карты и так далее.

На службе работают 48 диспетчеров в четыре смены, также есть психолог. Звонки принимаются на русском, хакасском, тувинском, английском, немецком, французском языках. Люди с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха и речи) могут отправлять на номер 112 экстренные сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб.

Читайте также: Путин подписал закон о едином для России экстренном номере «112»