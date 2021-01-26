Владивосток, , 04:37 — REGNUM Жилищно-коммунальные хозяйства Приморья получили 93 единицы различной техники на сумму более 200 млн рублей. Губернатор Олег Кожемяко 26 января вручил главам муниципальных образований ключи от новых машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Вся техника российского и белорусского производства, приобретена за счёт средств «Дальневосточной единой субсидии». Закуплены погрузчики, коммунальные тракторы, бункеровозы, мусоровозы, самосвалы, универсальная машина для очистки дорог, бункеры-накопители, бункерные контейнеры.

Из общего количества около 40 машин получит приморский экологический оператор и муниципальные образования: Владивосток, Артём, Михайловский, Надеждинский, Яковлевский районы, ЗАТО Фокино.

По словам губернатора, за три года в крае будет создан необходимый парк техники для своевременного и качественного вывоза мусора, очистки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Первым пунктом программы стала поставка 16 автомобилей УАЗ, которые пришли по линии Минпромторга РФ. Технику будут использовать в районных центрах, посёлках, малых городах и сёлах с численностью населения менее 50 тыс. человек. Стоимость партии превысила 15 млн рублей.