Сеул, , 04:17 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 354 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 338 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что число выявленных за сутки пациентов вновь опустилось ниже 400 после того, как 25 января в Южной Корее подтвердили 437 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 75 875. Также за минувшие сутки в стране скончались 11 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 1371 человек.