Новосибирск, , 04:15 — REGNUM В Новосибирской области прививку от коронавируса сделали 9748 человек, в том числе двукратно — 2466. За неделю массовой вакцинации — с 18 по 24 января — привились 6323 новосибирца. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В Новосибирскую область к настоящему времени поступило восемь партий вакцины для профилактики коронавируса, в общей сложности — 15 142 дозы.

В регионе развернут 61 пункт вакцинации — 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов, организовано 13 мобильных прививочных бригад. Записаться на вакцинацию теперь можно и по телефону Единой регистратуры 124.

Власти отмечают, что в списке желающих во всех прививочных пунктах Новосибирской области на утро 25 января было 32 251 человек.