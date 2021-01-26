Сантьяго, , 04:14 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили увеличилось на 4068 и составило 703 178. Об этом 25 января сообщается на странице в Twitter чилийского министерства здравоохранения.

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При этом с начала пандемии в стране выявлено 658 324 факта излечения от коронавирусной инфекции. Также за указанный промежуток времени от COVID-19 умерло 17 999 пациентов. В течение последних суток от осложнений при этом заболевании в стране скончались 66 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января сотрудники чилийского МИД провели онлайн-конференцию с представителями российского института Гамалеи по поводу подготовки соглашения об обмене информацией по вакцине «Спутник V».

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