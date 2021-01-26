Амстердам, , 03:58 — REGNUM Более 150 человек задержали полицейские 25 января в ходе вновь вспыхнувших беспорядков в Нидерландах из-за введенного в стране комендантского часа. Об этом заявил глава королевской полиции Виллем Вуленерс 26 января в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК).

Ранее сообщалось о 70 задержанных в ходе столкновений 25 января. По словам Вуленерса, в большей части городов ситуацию удалось нормализовать. Однако, в городах Роттердам и Хертогенбос по-прежнему неспокойно, из-за чего в эти населенные пункты направили силы спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Нидерландов объявила, что в ходе беспорядков в городах королевства 24 января были задержаны от 250 до 300 протестующих. Участники акций выступили против действующих в стране карантинных ограничений.

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