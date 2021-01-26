Москва, , 03:43 — REGNUM Превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппа выявлено в 12 российских регионах, 26 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, такая же ситуация наблюдается в девяти центральных городах без превышения эпидпорога по субъекту. Отмечается, что среди детей до 2 лет превышения недельных эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу не зафиксировано.

При этом среди лиц старше 15 лет соответствующие показатели превосходят предельные значения в 48 субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Роспотребнадзор объявил о превышении порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 32 регионах России.

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