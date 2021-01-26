Гавана, , 03:34 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 567 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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Отмечается, что из них 25 пациентов прибыли на Кубу из-за границы, остальные случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. По данным ведомства, всего с начала пандемии в республике подтверждено 21 828 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки на Кубе скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 197.

Столица Кубы Гавана по-прежнему остается наиболее пострадавшей от пандемии. Только за последние 15 дней в городе выявили 2452 зараженных — более половины от всех активных случаев заболевания COVID-19.