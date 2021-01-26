Сент-Пол, США, , 03:34 — REGNUM Первый в Соединённых Штатах случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с «бразильским» штаммом выявили в штате Миннесота, сообщили 25 января в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

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«Пациент недавно вернулся в Миннесоту после поездки в Бразилию», — говорится в заявлении ведомства.

В лаборатории общественного здравоохранения Миннесоты сообщили, что хотя мутация коронавируса Brazil P.1 и считается более «заразной», неизвестно приведёт ли она к более тяжёлому течению болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в бразильском штате Рио-де-Жанейро был выявлен новый штамм коронавируса. Тогда вирусологи отмечали, что речь идёт о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28.

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