Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Карантинные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции смягчили власти американского штата Калифорния, 25 января сообщает агентство Associated Press.

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Руководство региона разрешило гражданам свободно выходить на улицу, а также отменило комендантский час, действующий в ночное время. При этом в ряде округов Калифорнии, где обстановка остается неблагоприятной, жители по-прежнему не смогут покидать свои дома без крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января американский госдепартамент объявил о том, что жители США будут обязаны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус перед въездом в Соединенные Штаты.

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