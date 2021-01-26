Пекин, , 03:12 — REGNUM Железнодорожные транзитные линии Пекина, как ожидается, достигнут протяженности 1600 км к 2025 году или 56% от общей протяженности путей общественного транспорта мегаполиса, сообщает агентство Синьхуа.

Цель была анонсирована в рамках доклада правительственной работы, представленном мэром города Чэнь Цзиньином в рамках проходящей в китайской столице четвертой сессии Муниципального собрания народных представителей 15-го созыва.

Согласно докладу, протяженность городских транзитных литий Пекина уже достигла 727 км, в то время как еще 400 км линий было построено в пригородах по данным на конец 2020 года.

Он отмечает, что Пекин откроет семь новых городских секций железнодорожных путей, нарастив суммарную протяженность городских транзитных линий до 781 км к конку 2021 года.