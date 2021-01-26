Лондон, , 02:40 — REGNUM Первую фазу вакцинации в Великобритании прошли более 6,5 млн, написал 25 января британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

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«Наши усилия по вакцинации продолжаются, сейчас более 6,5 млн британцев получили свою первую дозу (вакцины — ред.)», — написал он.

Джонсон поблагодарил всех, кто внёс вклад в это достижение и выразил уверенность в совместной победе над коронавирусом.

Ранее премьер-министр Великобритании обратился к жителям страны, призвав их сделать себе прививку в ближайшее время.

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