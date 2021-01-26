Пекин, , 02:33 — REGNUM Полиция Китая арестовала 416 тыс. беглых преступников в 2020 году, включая 68 нарушителей из списка разыскиваемых класса «А», сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

В общей сложности 5768 беглых бандитов было арестовано в Китае за 2020 год, из которых 99% или 5824 беглеца разыскивались по обвинению в совершении преступлений в составе ОПГ, сообщили в министерстве.

Полиция по всей стране также нарастила усилия по раскрытию смертельных уголовных дел в 2020 году, арестовав 5381 беглеца, из которых 2082 находились на воле более 20 лет.

Самым застарелым таким случаем, связанным с убийством, разрешенным в 2020 году, имел давность 42 года, добавили в ведомстве, отметив, что раскрытие такого «висяка» стало возможным благодаря новейшим технологиям.