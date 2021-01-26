Пекин, , 02:28 — REGNUM Китай планирует построить 30 «полностью связанных» сетями 5G фабрик в 10 ключевых отраслях промышленности к 2023 году в рамках кампании ускоренного интернет-развития посредством 5G-интеграции, сообщает агентство Синьхуа.

От трех до пяти промышленных интернет-платформ международного влияния будут превращены в центры больших данных для промышленного интернета к 2023 году, говорится в плане по развитию промышленного интернета на ближайшие три года, который был представлен Министерством промышленности и информационных технологий КНР.

План указывает, что ближайшие три года станут периодом стремительного ростка промышленного интернета в Китае. Новые форматы бизнеса будут превалировать в сферах умного производства, сетевой коллаборации и персонализированной кастомизации.

Промышленный интернет, известный также как «интернет вещей» в сфере промышленности, предлагает более широкие и продвинутые технологии вроде беспроводных сетей нового поколения, больших данных и искусственного интеллекта.

По данным министерства, в Китае уже выращено 70 платформ промышленного интернета регионального влияния, которые связывают 60 млн комплектов промышленного оборудования и более 400 тыс. промышленных предприятий.