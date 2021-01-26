Берлин, , 01:00 — REGNUM В правительстве Германии полагают, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрирует вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca с ограничением, запрещающим её применение для граждан старше 65 лет. Об этом со ссылкой на источники 25 января сообщает Bild.

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По данным газеты Handelsblatt, также ссылающейся на правительственные источники, британско-шведская вакцина от SARS-CoV-2 вызывает необходимую реакцию организма у людей старше 65 лет только в 8% случаев. Газета опасается, что принятая правительством ФРГ прививочная стратегия может потерпеть неудачу.

Напомним, что в настоящее время европейский регулятор выдал разрешение на использование в странах ЕС только двух вакцин — от американских компаний Pfizer и Moderna. В Германии от коронавируса в настоящее время привились порядка 1,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Германии заявили, что необходимым условием для регистрации вакцина от COVID-19 «Спутник V» российского производства в Евросоюзе, необходимо предоставление результатов третьей фазы её клинических испытаний.

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