Женева, Швейцария, , 00:36 — REGNUM Человечеству придётся провести долгие годы в борьбе с коронавирусом, и победа будет нелёгкой, заявил 25 января на пресс-конференции директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто», — сказал он.

К числу факторов, которые мешают справиться с пандемией, Райан отнёс распространённость коронавируса «практически во всех странах мира», а также нехватку вакцин, которая сохранится в ближайшем будущем.

Представитель ВОЗ добавил также, что COVID-19 в будущем станет эндемическим, системным, а главной задачей на сегодняшний день назвал снижение потенциала для распространения коронавируса, «чтобы он не разрушал экономики и не убивал людей».

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