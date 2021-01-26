Ростов-на-Дону, , 00:47 — REGNUM Ростов-на-Дону получил партию вакцины от коронавируса для 6 тыс. 850 участников прививочной кампании. В настоящее время прививку получили более 3,6 тыс. горожан, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

В донской столице ежедневно принимают до 750 заявок на вакцинацию от COVID-19. Общее число граждан, желающих привиться, достигло 4 тыс. 86 человек. Участие в прививочной кампании приняли уже 3 тыс. 615 ростовчан.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с ростом числа желающих принять участие в вакцинации от COVID-19 в Ростове-на-Дону число прививочных кабинетов увеличили до 29.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону увеличили число пунктов вакцинации от COVID-19