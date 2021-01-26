Сан-Франциско, США, , 09:05 — REGNUM Компания Dominion Voting Systems Corporation, продающая аппараты для голосования, подала в суд на Рудольфа Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 25 января сообщает FOX59.

В иске, поданном 25 января компанией Dominion Voting Systems Corporation, указано, что Джулиани опорочил компанию своими ложными утверждения о том, что президентские выборы США 2020 года были фальсифицированы.

Судьи и бывший назначенный Трампом генеральный прокурор Уильям Барр заявили, что не существует доказательств того, что выборы были фальсифицированы.

Компания требует от Джулиани выплатить 1,3 млрд долларов.

На момент подготовки статьи FOХ59 Джулиани не сделал публичных комментариев насчет иска.