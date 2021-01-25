Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Президент США Джозеф Байден принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в страну, введённые в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила 25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент решил сохранить ранее введённые ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединённого Королевства, Ирландии и Бразилии», — сказала она.

Более того, как сообщила Псаки, данный список будет расширен за счёт включения в него Южно-Африканской Республики.

Пресс-секретарь уточнила, что все граждане, прибывающие в Соединённые Штаты из указанных стран, должны будут перед вылетом предъявлять отрицательные результаты теста на COVID-19 представителям авиакомпаний.