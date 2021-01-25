Женева, Швейцария, , 22:52 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 514 098 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 434 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 25 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 98 794 942 человека, инфицированного коронавирусом, подтверждено 2 124 193 летальных случая.

Согласно данным ВОЗ, лидерами среди стран по распространению инфекции за минувшую неделю являются США, Бразилия, Великобритания, Россия, Франция, Мексика, Колумбия, Германия, Индия и Испания.