Варезе, , 22:23 — REGNUM Врачи итальянского Варезе проводят повторные тесты гражданина, вернувшегося на Родину из Бразилии и предположительно являющегося носителем местного «варианта» коронавируса, передает Rai в понедельник, 25 января.

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Если данные подтвердятся, это будет первый зафиксированный случай «бразильского варианта» коронавируса в Италии. Вместе с предполагаемым носителем вируса на самоизоляцию ушли и все его близкие.

По данным на 25 января, в Италии умерли 85 881 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 420 (днем ранее — на 299). Число подтвержденных носителей выросло на 8562 (днем ранее — на 11 629). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 491 630 человек — на 7648 меньше, чем днем ранее. 24 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 29 687 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 107 448.