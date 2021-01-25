Сыктывкар, 25 января 2021, 21:55 — REGNUM В учебных заведениях Коми растет число бюджетных мест. Об этом в обращении к студентам республики заявил глава региона Владимир Уйба.

Владимир Уйба на встрече со студентами Медицинского института Сыктывкарского госуниверситета, 25 января 2021 года
Владимир Уйба на встрече со студентами Медицинского института Сыктывкарского госуниверситета, 25 января 2021 года
Syktsu.ru
«В 2020 году в вузах число бюджетных мест было увеличено на 15% и составило 2552. В средних специальных учебных заведениях число бюджетных мест на данный момент — 5106. Это на 344 больше, чем было годом ранее», — заявил глава Коми.

Уйба также отметил, что увеличение числа мест связано с кадровыми потребностями республики. Сейчас везут в вузах и ссузах региона обучаются 33,5 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми поблагодарил студентов-медиков за участие в борьбе с COVID-19.