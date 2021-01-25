Сыктывкар, 25 января 2021, 21:55 — REGNUM В учебных заведениях Коми растет число бюджетных мест. Об этом в обращении к студентам республики заявил глава региона Владимир Уйба.
Уйба также отметил, что увеличение числа мест связано с кадровыми потребностями республики. Сейчас везут в вузах и ссузах региона обучаются 33,5 тыс. человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми поблагодарил студентов-медиков за участие в борьбе с COVID-19.