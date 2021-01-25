Сыктывкар, 25 января 2021, 21:42 — REGNUM Режим повышенной готовности в Коми сохранится до конца года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на встрече со студентами завил глава республики Владимир Уйба.
До конца февраля в Коми поступит порядка 53 тысяч доз вакцины. Этого количества хватит на 26 с половиной тысяч человек.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
Напомним, за последние сутки в Коми выявили 147 случаев COVID-19, пять пациентов скончались.