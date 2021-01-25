Сыктывкар, , 21:36 — REGNUM Около 130 студентов Медицинского института Сыктывкарского госуниверситета работают на антиковидном «фронте» в медицинских организациях, в том числе в «красных зонах». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Владимир Уйба среди студентов Медицинского института Сыктывкарского госуниверситета, 25 января 2021 года Syktsu.ru

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Сегодня, 25 января, глава Коми Владимир Уйба поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с пандемией и поздравил с Днём российского студенчества.

«Искренне благодарю всех, кто оказал и продолжает оказывать огромную помощь нашим врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, кто помогал и помогает людям, вынужденным оставаться дома в условиях пандемии. Низкий вам поклон за это. Сегодня особенный день, я поздравляю вас с Днём российского студенчества. Пусть мы в душе всегда будем оставаться студентами, а в жизни — профессионалами, готовыми всегда прийти на помощь людям», — сказал Уйба.

Добавим, что в мединституте университета обучается более 650 студентов.