Сыктывкар, 25 января 2021, 21:36 — REGNUM Около 130 студентов Медицинского института Сыктывкарского госуниверситета работают на антиковидном «фронте» в медицинских организациях, в том числе в «красных зонах». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
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Сегодня, 25 января, глава Коми Владимир Уйба поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с пандемией и поздравил с Днём российского студенчества.
Добавим, что в мединституте университета обучается более 650 студентов.