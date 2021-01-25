Москва, , 21:11 — REGNUM Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает 25 января пресс-служба правительства России.

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Отмечается, что данное решение принято оперативным штабом с учётом эпидемической обстановки в этих странах. Авиасообщение с ними будет возобновлено на взаимной основе с 27 января.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что полёты по маршрутам Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки начнут осуществляться с периодичностью два раза в неделю. Рейсы по маршруту Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.