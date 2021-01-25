Давос, Швейцария, , 21:02 — REGNUM В мире необходимо наращивать возможности по производству вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил 25 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Антониу Гутерреш United Natons

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"Мощности по производству вакцин от COVID-19 во всём мире должны быть значительно увеличены. Лицензии должны быть доступны, а также необходимо обеспечить доступность самих вакцин», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что вакцины от коронавируса следует рассматривать как глобальное общественное благо и в связи с этим обеспечить полное финансирование механизма по распределению вакцин COVAX.

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