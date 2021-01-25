Солнечногорск, Московская область, , 20:59 — REGNUM В понедельник, 25 января, в День Российского студенчества стартовал новый сезон Российской национальной премии «Студент года» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского Союза Молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Церемония открытия прошла в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Лауреатов премии и всё студенчество России поздравил, в ходе онлайн-включения, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков: «Дорогие друзья! Я с большим удовольствием хочу поздравить вас с замечательным праздником молодости, мечтаний, смелых идей — с праздником российского студенчества. Татьянин день традиционно ассоциируется с российскими студентами и университетами. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить многомиллионную армию российских студентов с этим замечательным днём. Как вы знаете, он совпадает в большинстве университетов либо с окончанием сессии, либо с периодом каникул. Это тоже замечательное время для того, чтобы набраться сил, потому что в ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения. Это позволяет ситуация во многих регионах и городах. И я надеюсь, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками».

В этот же день стартовала образовательная смена в Мастерской управления «Сенеж» для участников премии прошлых лет. Они будут обсуждать стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которой впервые состоится в Сибири, в Томске.

«Старт Российской национальной премии «Студент года» в Татьянин день — День российского студенчества — стал уже доброй традицией. Сегодня мы запускаем восьмой сезон конкурса. Мы хотим, чтобы каждый год премия развивалась, была актуальна и полезна для ребят. Именно благодаря совместной с участниками работе в конкурсной программе появились новые номинации. В этот раз на площадке нашей Мастерской управления «Сенеж» лауреатам премии нужно будет поработать над стратегией дальнейшего развития конкурса и сформировать личную траекторию развития. Конкретнее — они будут разрабатывать концепцию «амбассадора» премии «Студент года». Я уверен, что самые талантливые, активные, способные ребята со всей страны сделают премию еще лучше и успешнее», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Смена началась с чествования победителей студенческой премии 2020 года. В 2020 году в региональных этапах премии «Студент года — 2020» приняли участие более 15 000 человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии состоялся в декабре 2020 года, лауреатами стали 73 студента и студенческих объединения из 36 регионов России. Смена пройдет в смешанном — онлайн и офлайн, формате с 25 по 27 января. В очных занятиях в Подмосковье примут участие 50 молодых людей.

Поздравляя студентов с Татьяниным днем, Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий объявил о создании на базе премии федеральной программы поддержки инициативной и талантливой молодежи: «Дорогие друзья! В вашем лице сегодня рад поздравить всё студенчество России с вашим профессиональным праздником — Днем студента! Мы развиваемся и расширяем границы для вас. Российская национальная премия «Студент года» выходит за рамки привычного формата и становится целой федеральной программой поддержки инициативной и талантливой молодежи. Это значит, что вам будут доступны больше форматов для получения новых знаний и компетенций, продвижения и самореализации. В состав федеральной программы войдут блоки: «Образовательная смена премии», «Российские интеллектуальные ресурсы» и «Ученик года». Мы хотим, чтобы «Студент года» стал эффективным социальным лифтом и вашим стартом в успешное будущее. А прямо сейчас я вручу удостоверение помощника Председателя РСМ обладателю гран-при премии «Студент года — 2020». Ждем предложений, которые позволят усовершенствовать нашу работу с молодежью и для молодежи. Наш девиз — Россию Строить Молодым! Мяч на вашей стороне поля. Пришло время действовать и создавать будущее».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил важность поддержки талантливых студентов: «В этом зале собрались победители. Вы своим трудом, знаниями, коммуникационными способностями стали лучшими из 15 000 студентов со всей страны. Вы развиваетесь, учитесь и постепенно достигаете своих целей. Поздравляю вас с покорением еще одной вершины. Федеральное агентство по делам молодежи готово вам оказать поддержку и помощь. Мы проводим комплексную работу. Например, Грантовый конкурс молодежных инициатив позволяет эффективнее реализовать проекты для вузов, физических лиц и НКО. Не останавливайтесь на достигнутых результатах, успехов в дальнейшей деятельности!».

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения Российской Федерации Татевик Карабекян: »Очень радостно видеть здесь вас, ваши улыбающиеся лица, смотрящие вперед. Важно, что это мероприятие проходит в месте силы. «Сенеж» действительно славится тем, что здесь рождаются новые идеи, реализуются новые проекты, которые помогают развивать нашей общество. Я желаю вам, чтобы те идеи, которые родились здесь, те новые знакомства, которые вы приобрели, позволили бы вам развиваться дальше и идти вперед с высоко поднятой головой!»

Первый вице-президент Акционерного общества «Газпромбанк», член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Наталья Третьяк объявила о выделении для студентов обладателей гран-при специальных именных стипендий и подчеркнула важность поддержки талантливой молодёжи: «Газпромбанк реализует широкий спектр стипендиальных, образовательных и стажировочных программ. Поддержка талантливой студенческой молодежи — одно из важнейших направлений социальной политики Банка. Для нас честь участвовать в этом по-настоящему эффективном и значимом для молодых, увлеченных и неравнодушных людей проекте».

Мастерская управления «Сенеж» принимает победителей премии «Студент года» уже второй раз. По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марии Афониной, программа нынешнего года нацелена на формирование у студентов компетенций будущего, необходимых современному человеку.

«Сейчас важным становится не только развитие soft и hard skills, но и digital навыков. Современный молодой человек должен быть креативным, обладать высоким эмоциональным интеллектом, уметь критически мыслить, заниматься саморазвитием. В рамках образовательной смены студенты смогут прокачать профессиональные и личностные навыки, научатся работать с командой и даже спроектируют образ «вечеринки» для студенческого сообщества в условиях удаленки», — отметила Мария Афонина.

Образовательная смена будет проходить с соблюдением норм и правил, рекомендованных Роспотребнадзором в период ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.