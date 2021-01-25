Москва, 25 января 2021, 20:55 — REGNUM В понедельник, 25 января российские студенты отмечают Татьянин день. В этом году «Молодёжка ОНФ» в регионах организовала бесплатное катание на коньках для студентов. Также ребята традиционно дарят учащимся ссузов и вузов уже полюбившиеся открытки с «Татьянкой» — главной героиней праздника. Мероприятия проходят с соблюдением всех мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.
Ежегодная акция «Татьянка» проходит в разных регионах страны. В этом году праздничные игры и катание на коньках начались с Магадана. Возможность отметить праздник на льду и бесплатные билеты на каток получили победители викторины «Молодёжки ОНФ» и студенты, оставшиеся без попечения родителей. Катания на коньках были организованы в Ледовом комплексе в Магадане.
В Москве праздничные квесты для студентов прошли сразу в пяти точках центра города. Бесплатные билеты на катки ВДНХ, Парка Горького и ГУМ-Каток получили участники викторины «Моя Россия. Страна, которой горжусь!», ответившие правильно на все вопросы.
Участники челябинской команды «Молодежки ОНФ» провели акцию «Татьянка» в Академическом колледже областного центра. Там для студентов был организован концерт и командообразующие игры. Кроме того, ребята получили праздничные открытки.
В Адыгее «Молодёжка ОНФ» сегодня организовала командообразующий квест для студентов Майкопского индустриального техникума. Его участниками были шесть команд, которые прошли испытания в восьми локациях. Победителем соревнования вручили бесплатные билеты на каток.