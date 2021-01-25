Москва, , 20:55 — REGNUM В понедельник, 25 января российские студенты отмечают Татьянин день. В этом году «Молодёжка ОНФ» в регионах организовала бесплатное катание на коньках для студентов. Также ребята традиционно дарят учащимся ссузов и вузов уже полюбившиеся открытки с «Татьянкой» — главной героиней праздника. Мероприятия проходят с соблюдением всех мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.

Ежегодная акция «Татьянка» проходит в разных регионах страны. В этом году праздничные игры и катание на коньках начались с Магадана. Возможность отметить праздник на льду и бесплатные билеты на каток получили победители викторины «Молодёжки ОНФ» и студенты, оставшиеся без попечения родителей. Катания на коньках были организованы в Ледовом комплексе в Магадане.

В Москве праздничные квесты для студентов прошли сразу в пяти точках центра города. Бесплатные билеты на катки ВДНХ, Парка Горького и ГУМ-Каток получили участники викторины «Моя Россия. Страна, которой горжусь!», ответившие правильно на все вопросы.

Участники челябинской команды «Молодежки ОНФ» провели акцию «Татьянка» в Академическом колледже областного центра. Там для студентов был организован концерт и командообразующие игры. Кроме того, ребята получили праздничные открытки.

«Татьянка» — современный символ студенчества. Обычно она изображена в типичных ситуациях для каждого студента: с трудом встает к первой паре, нервничает из-за сессии, радуется пятерке. В этом году мы представили «Татьянку» лучшей студенткой, которая активно готовилась к сессии и точно получит высший балл на всех экзаменах», — рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» в Челябинской области Алиса Шаркова.

В Адыгее «Молодёжка ОНФ» сегодня организовала командообразующий квест для студентов Майкопского индустриального техникума. Его участниками были шесть команд, которые прошли испытания в восьми локациях. Победителем соревнования вручили бесплатные билеты на каток.

«Молодёжка ОНФ» всегда отмечает День студентов ярко. Во многих регионах мы проводим акцию «Татьянка» и 25 января, и накануне. Сделано это с целью, чтобы как можно больше студентов смогли почувствовать настроение праздника. И видим, что желающих получить бесплатные билеты на каток гораздо больше, чем мы думали. Видно, что студенты соскучились друг по другу, по общению, по встречам. Многие из-за ограничительных мер уже долгое время никуда не выбирались с друзьями. Участники «Молодёжки ОНФ» делают все, чтобы День студента ребята запомнили», — отметил в бесде с журналистами заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.