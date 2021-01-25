Москва, , 20:33 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 27 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 25 января информационного бюллетеня Минобороны.

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«За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровел 91 военнослужащий. Общая численность выздоровевших увеличилась до 27 055 человек», — указывается в материале.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 3387 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Большинство из них изолировано на дому, либо проходит лечение в госпиталях Минобороны. Несколько десятков военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, а также содержатся в изоляторах по месту службы.

Отмечается, что все военнослужащие с коронавирусом находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние 11 из них оценивается как тяжёлое, ещё девять человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.