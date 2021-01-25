Лондон, , 20:26 — REGNUM В Британии за последние сутки было выявлено более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января минздрав страны.

В частности, на территории Британии выявлено 22 195 новых случаев заражения, что признано самым низким суточным показателем с 15 декабря 2020 года.

Кроме того, зарегистрировано 592 смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у более чем 3,6 млн жителей Британии, из них скончались 98 531 человек.

Как сообщало, власти Британии продолжают ужесточать карантинные ограничения. С 4 января введен третий по счету строгий национальный локдаун.

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