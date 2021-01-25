Нарьян-Мар, , 20:20 — REGNUM В Ненецком АО на прививку от COVID-19 через портал «Госуслуги» записались уже 140 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Запись осуществляется как во взрослую поликлинику Ненецкой окружной больницы, так и в Центральную районную поликлинику Заполярного района.

«Всего на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали порядка 450 жителей округа», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в НАО было выявлено 768 случаев COVID-19, 16 из них — за последние сутки.