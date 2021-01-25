Рим, , 20:17 — REGNUM Из-за задержек компанией Pfizer поставок вакцины от коронавируса в Италию, а также из-за уже анонсированных проблем с поставками компанией AstraZeneca массовая вакцинация пожилых граждан начнется на 4 недели позже запланированного, заявил в понедельник, 25 января, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

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При этом вечером того же дня Силери заявил, что в вопросе о поставках вакцины Pfizer наметился некоторый прогресс, власти Италии получили от компании определенные обещания, так что можно надеяться, что задержка будет не столь продолжительной.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 25 января, в Италии умерли 85 881 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 420 (днем ранее — на 299). Число подтвержденных носителей выросло на 8562 (днем ранее — на 11 629). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 491 630 человек — на 7648 меньше, чем днем ранее. 24 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 29 687 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 107 448.