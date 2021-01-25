Нарьян-Мар, 25 января 2021, 20:04 — REGNUM Студенты Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа пожаловались на встрече с губернатором на невыносимый холод в помещениях учебного заведения. На следующий день глава округа Юрий Бездудный устроил подчиненным разнос.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, студенты, в частности сообщили, что зимой им приходится сидеть на занятиях в куртках и утепленных брюках.

«Я бы хотел вам задать вопрос, Антон Геннадиевич и Наталия Александровна, а разве Нарьян-Мар в зоне Сочи расположен? Мы не знали, что зимой у нас отрицательные температуры? Где был директор колледжа?» обратился губернатор к представителям образовательного блока администрации.

Глава региона поручил курирующему заместителю Наталии Сидоровой и исполняющему обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Антону Пустовалову разобраться в ситуации изнутри, чтобы понять, кто допустил халатное отношение к условиям, в которых обучаются студенты.

«Выясните, насколько Галина Алексеевна [Назарова, директор — ред.] компетентна в этих вопросах. Если это вы не озаботились проблемой, то вы ответите. Если Галина Алексеевна не озаботилась, то спросите с неё — почему студенты занимаются в невыносимых условиях. Очевидно же, что завтра мы не сможем построить новое здание колледжа, так что теперьза этим не следить? Дети мёрзнут там, это вопиюще! Это ваше подведомственное учреждение, ваша зона ответственности. Попрошу вас ответить на все вопросы, которые я вам адресовал, в самое ближайшее время», — сказал Юрий Бездудный.

Также глава региона поручил исполняющему обязанности руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павлу Масюкову подключить к этому вопросу службу ЖКХ, с тем чтобы проверить температуру теплоносителя в образовательной организации.

«С большой вероятностью окажется, что там будет нормальная температура, и либо зашлакованы батареи, и никто их не промыл, либо не заклеены окна. Надо проверить тепловизором откуда утечка тепла происходит», — сказал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО провел встречу со студентами после излечения от COVID-19.