Нарьян-Мар, 25 января 2021, 20:04 — REGNUM Студенты Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа пожаловались на встрече с губернатором на невыносимый холод в помещениях учебного заведения. На следующий день глава округа Юрий Бездудный устроил подчиненным разнос.
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, студенты, в частности сообщили, что зимой им приходится сидеть на занятиях в куртках и утепленных брюках.
Глава региона поручил курирующему заместителю Наталии Сидоровой и исполняющему обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Антону Пустовалову разобраться в ситуации изнутри, чтобы понять, кто допустил халатное отношение к условиям, в которых обучаются студенты.
Также глава региона поручил исполняющему обязанности руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павлу Масюкову подключить к этому вопросу службу ЖКХ, с тем чтобы проверить температуру теплоносителя в образовательной организации.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО провел встречу со студентами после излечения от COVID-19.