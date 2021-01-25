Нарьян-Мар, , 20:04 — REGNUM Студенты Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа пожаловались на встрече с губернатором на невыносимый холод в помещениях учебного заведения. На следующий день глава округа Юрий Бездудный устроил подчиненным разнос.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, студенты, в частности сообщили, что зимой им приходится сидеть на занятиях в куртках и утепленных брюках.

«Я бы хотел вам задать вопрос, Антон Геннадиевич и Наталия Александровна, а разве Нарьян-Мар в зоне Сочи расположен? Мы не знали, что зимой у нас отрицательные температуры? Где был директор колледжа?» — обратился губернатор к представителям образовательного блока администрации.

Глава региона поручил курирующему заместителю Наталии Сидоровой и исполняющему обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Антону Пустовалову разобраться в ситуации изнутри, чтобы понять, кто допустил халатное отношение к условиям, в которых обучаются студенты.

«Выясните, насколько Галина Алексеевна [Назарова, директор — ред.] компетентна в этих вопросах. Если это вы не озаботились проблемой, то вы ответите. Если Галина Алексеевна не озаботилась, то спросите с неё — почему студенты занимаются в невыносимых условиях. Очевидно же, что завтра мы не сможем построить новое здание колледжа, так что теперь — за этим не следить? Дети мёрзнут там, это вопиюще! Это ваше подведомственное учреждение, ваша зона ответственности. Попрошу вас ответить на все вопросы, которые я вам адресовал, в самое ближайшее время», — сказал Юрий Бездудный.

Также глава региона поручил исполняющему обязанности руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павлу Масюкову подключить к этому вопросу службу ЖКХ, с тем чтобы проверить температуру теплоносителя в образовательной организации.

«С большой вероятностью окажется, что там будет нормальная температура, и либо зашлакованы батареи, и никто их не промыл, либо не заклеены окна. Надо проверить тепловизором откуда утечка тепла происходит», — сказал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО провел встречу со студентами после излечения от COVID-19.