Палермо, Италия, , 20:02 — REGNUM Использование смартфонов детьми должно быть ограничено, заявила в понедельник, 25 января, заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа.

Необходимо установить ограничения как по правилам доступа к тем или иным ресурсам, так и по времени использования, полагает она.

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Дискуссии на эту тему возобновились в Италии после трагического случая в Палермо: 10-летняя девочка участвовала в «челлендже» в сети TikTok и скончалась от удушья.