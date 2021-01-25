Первоуральск, Свердловская область, , 19:59 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области осуждены участники преступной группы «чёрных риелторов». Им вменили мошенничество с жильём, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Всего в группировку входили шестеро граждан. Следователи считают, они подыскивали лиц, злоупотребляющих спиртным. входили к ним в доверие и уговаривали совершить сделку с недвижимостью, а затем обманывали.

Всего за 2009−2016 годы они причинили гражданам ущерб на общую сумму больше 17 млн рублей. 25 января суд огласил приговор. Один из осуждённых получил четыре года условно, а его подельники — от 5 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев реального лишения свободы.