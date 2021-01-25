Киев, , 19:57 — REGNUM Заместитель главы Верховной рады, представитель фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк обвинила правительство страны в провале вакцинации против коронавируса.

Елена Кондратюк Rada.gov.ua

Об этом она заявила сегодня, 25 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кондратюк отметила, что ей больно смотреть на глобальную мировую карту вакцинации.

«Потому что Украина… стала единственной во всей Европе, до сих пор не получила ни одной партии вакцины и не начала вакцинацию», — подчеркнула заместитель главы Верховной рады.

Кондратюк призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который планирует завтра, 26 января, отчитаться в Верховной раде, дать ответ обществу.

«Объяснить, почему была провалена работа по подготовке к вакцинации, кто должен понести за эти запоздалые и неэффективные решения персональную ответственность и какие были сделаны выводы», — подчеркнула политик.

ИА REGNUM напоминает, что еще осенью 2020 года украинская оппозиция обеспечила договоренности с Россией по поводу поставки, а затем и производства вакцины против коронавируса, но официальный Киев не пожелал воспользоваться этими договоренностями.

30 декабря Украина подписала договор о поставках 2 млн доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, предполагается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 16 млн доз вакцин от коронавируса, но только на сегодня даже примерно неизвестны сроки поставок.