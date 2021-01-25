Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Президент США Джо Байден восстановит ограничения на перелеты в связи с COVID-19 для всех иностранцев из Бразилии, Ирландии, Великобритании и 26 других европейских стран, допускающих открытые перелеты. Об этом 25 января сообщает Associated Press.

Бумажный самолётик на асфальте Sharat Ganapati

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Представители Белого дома, которые пожелали остаться анонимными, подтвердили, что Южная Африка будет добавлена в список ограничений из-за появления в стране нового штамма COVID-19.

Джо Байден отменяет решение экс-президента США Дональда Трампа, который ослабил ограничения на путешествия в последние дни своего президентского срока. Трамп принял закон о послаблении ограничений в связи с требованием центра по контролю и профилактике заболеваний США о том, чтобы все иностранцы предоставляли отрицательный тест на COVID-19 в течение трех дней с момента прибытия в страну.