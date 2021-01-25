Рим, , 19:49 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 25 января, в Италии умерли 85 881 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 420 (днем ранее — на 299), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 8562 (днем ранее — на 11 629).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 491 630 человек — на 7648 меньше, чем днем ранее.

24 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 29 687 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 107 448.