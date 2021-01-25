Ижевск, , 19:49 — REGNUM В Ижевске обновлен температурный рекорд, установленный в 1985 году. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Так, 25 января 36 лет назад температура воздуха составила 1,3°С. Сегодня, 25 января 2021 года, по состоянию на 13 часов по местному времени станция Ижевск зафиксировала температуру в 1,7°С.

Синоптики предупреждают, что до конца недели температурный фон немного понизится, но останется выше климатических норм.

Так, в ближайшую ночь и днем 26 января в республике будет 0… — 5 °C. 27−28 января в регионе похолодает до — 4… — 9 °C в ночные часы, днем ожидается температура воздуха в районе — 2…-7°С.

29 января ночью похолодает до — 12 °C, днем — до будет от — 4 до — 9 °C.

Местами пройдет мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, также 24 января абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на нескольких метеостанциях Самарской области. На метеостанции в Самаре была зафиксирована температура 3,4°С: в 2002 году здесь температура воздуха поднималась до 1,4°С.