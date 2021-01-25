Кальяри, Италия, , 19:42 — REGNUM Власти Сардинии оспорят решение правительства Италии о включении острова в «оранжевую» зону антикоронавирусных ограничений вместо «желтой», сообщили в администрации региона в понедельник, 25 января.

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Глава Сардинии Кристиан Солинас назвал решение правительства Италии «парадоксальным», напомнив, что оно совпало по времени с освобождением части мест в палатах интенсивной терапии. Администрация региона требует смягчения ограничений с 7 февраля 2021 года.

Ранее утвержденный правительством порядок ограничений в регионах оспорили и власти Ломбардии (Милан), как выяснилось, включение региона в «красную» зону стало следствием ошибки в статистике, подготовленной местными чиновниками.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.