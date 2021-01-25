25 января 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 20:32 — REGNUM В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V», хотя второй компонент вакцины ввели пока еще очень незначительному числу граждан. Однако среди них оказалась фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй. Первую инъекцию ей сделали 4 января, в составе группы журналистов, чью вакцинацию организовало Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Своё состояние после первой части прививки девушка подробно описала коллегам (см. гиперссылки в конце материала).

Прививочный кабинет Дарья Драй © ИА REGNUM

Процедура второго укола, ровно через 21 день, оказалась такой же, как и для первого: сначала предполагается осмотр терапевта, что подразумевает заполнение анкеты и измерение насыщенности крови кислородом (сатурацию).

Работа медсестры в прививочном кабинете Дарья Драй © ИА REGNUM

Холодильник с вакциной Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM Медицинские шприцы Дарья Драй © ИА REGNUM

Врач также поинтересовался, как был перенесён первый этап вакцинации. На рассказ о повышенной температуре до 38 градусов и боли в руке медик пояснил, что эта реакция — в пределах нормы, более того, хорошо, что организм среагировал на введённое вещество. В случае повторного повышения температуры посоветовал принять парацетамол, однако, если она поднимется выше 38 градусов, необходимо вызвать «скорую», подчеркнул медик.

Коробки вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V ) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V ) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V ) Дарья Драй © ИА REGNUM

После беседы с терапевтом снова, как и в первой части вакцинации, формируют группу из пяти человек, медсестра достаёт вакцину из морозильника и делает инъекции пациентам. На вопрос о возможной «лихорадке» она повторила слова врача, но отметила, что, по ее наблюдениям, у молодых людей температура поднимается чаще, чем у граждан более старшего возраста.

Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

Конкретного ответа на то, чего стоит ожидать от второй части прививки, врачи и медсестры не дают, указывая, что «может быть по-разному».

Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM Медсесетра во время вакцинация от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V ) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказала Дарья, сам укол также оказался безболезненным, однако в этот раз рука в месте прививки начала болеть гораздо раньше — уже через 20−30 минут. Около часа после этого кружилась голова, уже через два часа после введения препарата температура повысилась до 37,2 градуса, еще спустя два часа — до 37,4, рука болит уже ощутимо. При введении первого компонента вакцины все эти симптомы проявились только к позднему вечеру.

В финале вакцинации пациентам также выдают сертификат с печатью о ее прохождении.

Добавим, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано более 36 тыс. человек, из которых около шести тысяч полностью закончили цикл вакцинации.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

Сертификат о прививках с печатью Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте об ощущениях после первой части вакцины: Фотограф ИА REGNUM рассказала о бессонной ночи после прививки от ковида

На пятый день появилась сыпь: фотограф ИА REGNUM после вакцины от COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: Проверено на себе: в Петербурге журналистов привили от коронавируса — фото