Сургут, Югра, , 19:25 — REGNUM В Югре сотрудники одной из крупнейших нефтедобывающих компаний «Сургутнефтегаз» массово записываются на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ».

Вакцина

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Основной мотив сделать прививку от коронавируса — это возможность отдохнуть в отпуске в других городах России и за границей, сообщили журналистам нефтяники. Вакцинированным разрешено приступать к работе сразу после отпуска, минуя карантин.

В «Сургутнефтегазе» переболевшие COVID-19 сотрудники, а также вакцинированные от коронавируса не проходят тестирование и их не отстраняют от работы, если они контактировали с инфицированными.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре уже около двух тысяч человек полностью прошли вакцинацию препаратом «Спутник V».