Подгорица, , 19:25 — REGNUM Государственный секретарь Министерства здравоохранения Черногории доктор Борко Баич заявил 25 января о введении новой меры для въезжающих их Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса.

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Каждый гражданин, как черногорский, так и иностранный, прибывший из Великобритании, должен иметь отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов.

Остальные ограничительные меры действуют до 10 февраля.

Напомним, что вакцинация в Черногории еще не началась.