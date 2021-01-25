Подгорица, 25 января 2021, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь Министерства здравоохранения Черногории доктор Борко Баич заявил 25 января о введении новой меры для въезжающих их Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса.
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Каждый гражданин, как черногорский, так и иностранный, прибывший из Великобритании, должен иметь отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов.
Остальные ограничительные меры действуют до 10 февраля.
Напомним, что вакцинация в Черногории еще не началась.